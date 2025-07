Giornale di Sicilia: “Boom abbonamenti e mosse sul mercato: il Palermo accelera su più fronti”

A meno di ventiquattro ore dal raduno, il Palermo è al lavoro per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa competitiva già dai primi giorni di ritiro. Lo conferma il Giornale di Sicilia, che attraverso l’articolo firmato da Massimiliano Radicini fotografa un momento chiave del mercato rosanero, tra trattative da chiudere e scelte tecniche strategiche.

Dopo l’annuncio ufficiale di Tommaso Augello e l’accordo ormai ai dettagli per Emmanuel Gyasi, il club rosanero ha intensificato i contatti con il Modena per il trequartista Jacopo Palumbo. L’intesa tra le società è vicina, ma resta da risolvere il nodo legato alla contropartita tecnica: inizialmente era stato individuato Saric, che dopo qualche tentennamento aveva accettato il trasferimento. I gialloblù, però, hanno cambiato rotta, chiedendo di ridefinire i termini dell’operazione: due le ipotesi, o l’inserimento di un altro calciatore tra quelli in uscita dal Palermo, o un conguaglio economico superiore ai due milioni di euro. Tutti i dettagli sono stati riportati questa mattina ancora dal Giornale di Sicilia.

Per quanto riguarda la difesa, il nome caldo resta Mattia Bani: il Genoa tenta il rinnovo, ma il centrale riflette sul futuro, attratto dalla possibilità di vestire la maglia del Palermo. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, l’alternativa più concreta è rappresentata da Andrea Cistana, svincolato dopo l’esperienza al Brescia, che resta in attesa ma è seguito anche da altri club di Serie B.

Attenzione anche al profilo under: il mancino Lucchesi (Fiorentina) è in cima alla lista, seguito da Cittadini (Atalanta). In uscita, invece, si registrano i movimenti del Bari su Nikolaou, con il greco che intende restare in Italia, mentre Verre è stato proposto al Pescara, che segue anche Di Mariano e Desplanches.

Intanto, cresce l’entusiasmo della tifoseria: secondo i dati pubblicati dal Giornale di Sicilia, sono già 7.411 gli abbonamenti sottoscritti in soli quattro giorni dall’apertura della campagna. Un numero straordinario se si considera che, nella scorsa stagione, ci vollero dieci giorni per superare quota 5.000.