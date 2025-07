Corriere dello Sport: “Verre e Desplanches, il Pescara guarda in casa Palermo”

Il Pescara è alla ricerca di un nuovo numero uno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a firma di Paolo Renzetti, la pista che portava ad Alessandro Plizzari si è complicata: il Venezia continua a fare muro, costringendo il club abruzzese a esplorare nuove opzioni.

In cima alla lista dei desideri ci sono Sebastiano Desplanches del Palermo e Elhan Kastrati del Cittadella. Entrambi i portieri rappresentano soluzioni valide: il classe 2002 rosanero è in uscita dal club siciliano e l’affare, come spiega il Corriere dello Sport, è ritenuto possibile; mentre il portiere albanese, con un passato proprio a Pescara, è considerato una valida alternativa.

Il direttore sportivo Pasquale Foggia lavora su più tavoli: per il centrocampo, il Palermo ha proposto Valerio Verre, protagonista indimenticato con la maglia biancazzurra per il gol decisivo nei playoff di Trapani che valse la Serie A. Sempre viva anche la pista Simone Panada dell’Atalanta.

In attacco, si allunga la lista degli obiettivi: tra i nomi valutati figura anche Silvio Merkaj del SudTirol.

Il Corriere dello Sport, sempre nell’articolo firmato da Paolo Renzetti, riferisce anche di due innesti ufficiali per il Pescara: si tratta di Marco Balzano e Matteo Milan, entrambi classe 2005. Il primo, difensore centrale, arriva dalla Flegrea Puteolana e ha firmato un contratto triennale. Il secondo, centrocampista con buona visione di gioco, proviene dal Ravenna ed è legato al club per tre anni.

Sul fronte uscite, Mario Piga, terzino classe 2001, è stato ceduto alla Paganese, mentre per il centrocampista Antonino De Marco si registra l’interesse del Potenza.

Infine, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, oggi alle 18 presso l’Ekk Hotel si terrà la presentazione ufficiale di Vincenzo Vivarini, che guiderà il Pescara nella nuova stagione. Domani il via al ritiro di Silvi, con il primo allenamento programmato nel pomeriggio. Sono 28 i giocatori convocati dal tecnico abruzzese per l’inizio della preparazione.