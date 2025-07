Corriere dello Sport: “Baschirotto lascia Lecce, c’è Perez. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Lecce spinge forte sull’acceleratore del mercato. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’obiettivo di Pantaleo Corvino è chiaro: rafforzare la squadra in ogni reparto, anche alla luce di alcune partenze che hanno chiuso un ciclo, come quella imminente di Federico Baschirotto.

Il primo affondo concreto è arrivato in difesa, dove il club salentino è a un passo dalla chiusura per Matías Pérez, centrale cileno classe 2004 del Curicó Unido, nazionale Under 20. Il giocatore è stato seguito con attenzione dallo scouting giallorosso, ricevendo l’ok definitivo da parte della dirigenza: l’intesa è ormai vicina.

Secondo quanto riportato ancora da Eleonora Trotta su Corriere dello Sport, resta viva anche la pista che porta a Liberato Cacace, terzino in uscita dall’Empoli. In pole c’è la Cremonese, forte del feeling tra il giocatore e Davide Nicola, che lo ha già allenato in Toscana, ma attenzione al Cagliari, pronto a rientrare in corsa. Il cartellino si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Il Corriere dello Sport evidenzia poi il fermento anche nel reparto offensivo, dove Corvino prepara una piccola rivoluzione. Dopo l’interesse per Kevin Carlos del Basilea, il Lecce ha messo gli occhi su Willem Geubbels, attaccante classe 2001 attualmente al San Gallo, con un passato tra Lione, Monaco e Nantes. L’attaccante piace anche ad altri club italiani ed esteri, ma i giallorossi potrebbero tentare un’accelerazione decisiva nei prossimi giorni.

Novità anche tra i pali. Wladimiro Falcone, attualmente a Lecce, potrebbe lasciare il Salento: il Torino lo segue da vicino, soprattutto se Vanja Milinkovic-Savic dovesse partire in direzione Leeds. In quel caso, Marco Baroni vedrebbe in Falcone il sostituto ideale.

Tornando agli esterni offensivi, Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport sottolinea come Alessio Zerbin, in uscita dal Napoli, abbia dato un primo via libera alla Cremonese, mentre in mediana i lombardi trattano profili come Grassi, Tameze e Demme. Per la Dea, che si prepara a salutare Mateo Retegui destinato all’Al Qadsiah in Arabia Saudita, resta in cima alla lista per la fascia sinistra il giovane Diouf dello Slavia Praga.

Completano il quadro due operazioni già ufficiali: il Como ha annunciato l’acquisto di Nicolas Kühn dal Celtic per 19 milioni, mentre la Virtus Entella ha blindato il giovane Stefano Di Mario fino al 2029.

Con una strategia precisa e mirata, il Lecce conferma – ancora una volta, come sottolineato da Eleonora Trotta su Corriere dello Sport – di voler recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato, con innesti mirati, giovani talenti e alcune scommesse ambiziose.