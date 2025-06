Diritti TV, il Governo studia la riforma: possibile ritorno all’esclusiva dal 2026

Novità in arrivo sul fronte dei diritti televisivi sportivi. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il Governo italiano sta lavorando a una bozza di legge delega per riformare il sistema di vendita dei diritti TV, che potrebbe approdare presto in Consiglio dei Ministri.

Tra le principali misure previste, il ritorno alla possibilità di vendita in esclusiva a un solo operatore, con licenze della durata massima di tre anni. Per la sola Lega Serie A, tuttavia, potrà essere prevista una durata superiore, previo accertamento delle condizioni di mercato da parte dell’Agcom.

La riforma, che supererebbe il divieto di esclusiva introdotto dalla legge Melandri del 2008, potrebbe segnare una svolta radicale nella gestione e redistribuzione dei proventi derivanti dai diritti televisivi sportivi. Se approvata, entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026.