Empoli, futuro incerto per l’ex Palermo Henderson: sirene dalla Championship

Il futuro di Liam Henderson sembra sempre più lontano da Empoli. Il centrocampista scozzese, ex Palermo, è in scadenza di contratto con il club toscano, retrocesso in Serie B, e le trattative per un possibile rinnovo sembrano essersi arenate.

Secondo quanto riportato da pianetabari.com, Bristol City e Swansea – entrambe squadre di Championship – avrebbero già manifestato un concreto interesse per il classe ’96, che potrebbe dunque fare ritorno nel calcio inglese dopo le esperienze maturate in Italia con Bari, Lecce, Verona, Palermo e appunto Empoli.

Arrivato in Sicilia nel gennaio 2019, Henderson ha collezionato 13 presenze con la maglia rosanero, lasciando un buon ricordo per qualità tecniche e dinamismo. Ora, a cinque anni di distanza, il suo futuro potrebbe scriversi nuovamente lontano dalla Serie B italiana.