Diego Miccoli in rosanero: primo allenamento con la Primavera del Palermo

Dopo l’assenza nell’amichevole di ieri pomeriggio contro l’Athletic Club Palermo, questa mattina Diego Miccoli ha preso parte al suo primo allenamento in rosanero con la formazione Primavera del Palermo. Agli ordini di mister Del Grosso, il giovane classe 2008 ha svolto una seduta completa con il gruppo, segnando così il suo debutto ufficiale – anche se solo in allenamento – con la maglia del club.

Il figlio dell’indimenticato capitano Fabrizio Miccoli, recordman di gol nella storia del Palermo, ha iniziato il proprio percorso nelle giovanili del Lecce, per poi passare all’Academy fondata dal padre. Ha indossato anche le maglie di Salernitana e Sampdoria, prima di iniziare questa nuova esperienza sotto l’ombra del Barbera.

Un ritorno simbolico, quello del cognome Miccoli in rosanero, che non lascia indifferenti i tifosi. La redazione di Ilovepalermocalcio.com ha raccolto in esclusiva le prime immagini di Diego in campo con i colori del Palermo, a distanza di anni dall’ultima volta in cui un Miccoli calcava il manto erboso con l’aquila sul petto.

Non è ancora chiaro se il giovane talento entrerà stabilmente nell’organico della Primavera, ma la sua presenza al campo rappresenta un segnale forte e carico di emozioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)