ROSSONERI PENALIZZATI: assurdo in Campionato | Partono col “-3” alla prima giornata

Arriva una sentenza che stravolge già il prossimo campionato e soprattutto la stagione dei rossoneri. -3 punti.

L’inizio della nuova stagione porta con sé una notizia che ha già fatto discutere migliaia di tifosi. Una penalizzazione ufficializzata proprio nei giorni scorsi cambia gli equilibri ancor prima dell’inizio ufficiale del campionato. Un verdetto pesante, che arriva dopo settimane di tensione e voci insistenti.

Tutto è nato da un’indagine su presunte irregolarità gestionali e amministrative, che ha portato al deferimento del club coinvolto. Dopo le verifiche della Covisoc, il Tribunale Federale Nazionale ha deciso per una sanzione concreta: tre punti in meno da scontare subito, a partire dalla stagione 2025-2026.

Una decisione che di certo ha stravolto la piazza compresi anche i tifosi che si aspettavano una partenza senza intoppi. Il campionato non è ancora cominciato, ma il conto alla rovescia parte già in salita. La penalizzazione impone fin da subito un ritmo alto e la squadra dovrà battagliare sin dalla prima sfida.

Oltre al danno sportivo, arriva anche un colpo a livello dirigenziale: sei mesi di inibizione per l’amministratore unico della società. Una doppia tegola che rischia di compromettere la serenità necessaria per prepararsi al meglio. E intanto l’ambiente comincia a rumoreggiare.

Un calendario in salita

Come se non bastasse, il calendario presenta subito ostacoli impegnativi. L’esordio sarà in trasferta contro una delle piazze più calde e ambiziose, poi arriveranno partite delicate contro squadre ostiche, fino al primo derby stagionale previsto al quinto turno. Le prime giornate saranno già decisive per capire che piega prenderà l’annata.

La società in questione dovrà quindi fare i conti con una situazione estremamente delicata e i giocatori sin dalle prime battute dovranno tenere alta la tensione per non vedersi immediatamente sfuggire l’annata. Sarà un banco di prova importantissimo l’avvio di campionato.

Il club in questione

Il club coinvolto in questa vicenda è il Foggia. I rossoneri si ritrovano ora a partire con un -3 in classifica, che complica i piani e obbliga a rincorrere fin da subito. Non il modo migliore per cominciare, specialmente dopo la scorsa annata, terminata solo a seguito dei playout vinti contro il Messina.

La penalizzazione pesa e peserà soprattutto all’inizio. La prima gara a Catania non è sicuramente un fattore che tranquillizza società, giocatori e tifosi, che troveranno davanti una squadra costruita per cercare di ritornare in serie cadetta. Insomma bisognerà attendere per capire come reagirà il Foggia.