Tuttosport: “Palermo-Manchester City. L’organizzazione dell’evento è da Champions League”

Il conto alla rovescia è terminato. Palermo si prepara ad accogliere il Manchester City per quella che sarà, senza dubbio, una delle serate più memorabili della storia rosanero. Come riportato da Tuttosport, l’arrivo della squadra di Pep Guardiola è previsto nel tardo pomeriggio all’aeroporto Falcone-Borsellino, prima del trasferimento nel cuore della città.

I calciatori inglesi alloggeranno all’Hotel delle Palme, simbolo dell’eleganza palermitana in via Roma, mentre la dirigenza – secondo quanto riferisce ancora Tuttosport – si sistemerà presso l’esclusiva Villa Igiea, altro luogo iconico del capoluogo siciliano.

L’organizzazione dell’evento è da Champions League: in mattinata parlerà Filippo Inzaghi nella consueta conferenza stampa al centro sportivo di Torretta; alle 19.45, sarà la volta di Guardiola, atteso allo stadio Barbera, dove potrebbe presentarsi anche un giocatore.

Come riporta Tuttosport, in serata le due delegazioni – giocatori, staff tecnici e dirigenze – si ritroveranno per una cena congiunta proprio all’Hotel delle Palme. Attesa anche la presenza del CEO del City Football Group, Ferran Soriano, in quella che si annuncia come una vera e propria reunion di famiglia tra il City e il Palermo, legati dallo stesso gruppo proprietario.

I tifosi non staranno a guardare: è atteso un bagno di folla all’arrivo dei Citizens in hotel, e l’attesa per la gara ha assunto i toni del grande evento. Lo conferma il sold out già registrato da giorni: lo stadio Barbera sarà tutto esaurito, come non accadeva dal 2022, in occasione della finale playoff contro il Padova che riportò il Palermo in Serie B.

Sono trascorsi più di tre anni da quella notte, e sebbene i rosanero siano ancora in cadetteria, oggi si apprestano a vivere una delle sfide più prestigiose della loro storia. Una partita che, come sottolineato da Tuttosport, resterà a lungo nel cuore della città e dei suoi tifosi.