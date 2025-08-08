NON SI E’ PRESENTATO ALL’ALLENAMENTO: caos in serie A | Il nerazzurro ha fatto la guerra al Club

L’attaccante è in rotta totale con il club che però non ci sta a fa muro, attese novità nei prossimi giorni in un senso o nell’altro.

Ademola Lookman è arrivato all’Atalanta il 4 agosto 2022, per circa 9 milioni di euro. Ha firmato un contratto fino al 2027 e si è subito imposto come un elemento chiave per la squadra.

Il suo impatto è stato immediato e decisivo. Lookman si è adattato rapidamente al sistema di gioco di Gasperini, diventando un punto di riferimento fondamentale per l’attacco dell’Atalanta.

Le sue statistiche testimoniano il suo valore. In 118 presenze totali, tra campionato e coppe, ha dimostrato una grande continuità di rendimento, confermandosi tra i giocatori più importanti.

In queste partite, Lookman ha realizzato 52 gol e fornito 25 assist. La sua combinazione di velocità, tecnica e fiuto del gol lo ha reso uno dei calciatori più determinanti della Serie A e a livello europeo.

La dura reazione di Percassi

Il braccio di ferro tra Ademola Lookman e l’Atalanta si inasprisce, con il giocatore che ha manifestato la sua volontà di trasferirsi all’Inter, anche non presentandosi agli allenamenti. L’amministratore delegato Luca Percassi, per chiarire la posizione del club, ha ribadito che “la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori di uscita dei propri giocatori, ma come sempre è la società Atalanta a decidere”. Percassi ha inoltre svelato che l’anno scorso, di fronte a un’offerta del PSG, Lookman aveva chiesto di essere ceduto, e il club aveva preso un accordo con lui a due condizioni: “raggiungere un super top club europeo e che in Italia non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall’Atalanta”..

Questa dichiarazione del CEO dell’Atalanta getta nuova luce sulla vicenda, confermando che i nerazzurri di Bergamo non intendono cedere il giocatore a una diretta concorrente in Serie A. La situazione, secondo Percassi, si basa su un patto che Lookman stesso aveva proposto. Il club bergamasco non ha intenzione di cedere alle pressioni.

L’Inter può rilanciare

L’Inter non ha intenzione di mollare la presa per Ademola Lookman e sta portando avanti un’insistente trattativa con l’Atalanta. Nonostante le difficoltà, la società nerazzurra è disposta ad aspettare ancora qualche giorno e avrebbe pronto un rilancio fino a 50 milioni di euro per convincere il club bergamasco e portare l’attaccante a Milano.

Se la trattativa con l’Atalanta dovesse fallire definitivamente, l’Inter ha già individuato un piano B. La dirigenza nerazzurra sposterà la sua attenzione su Christopher Nkunku del Chelsea. Il club inglese potrebbe valutare una cessione, offrendo una soluzione alternativa per completare l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione.