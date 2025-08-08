Inzaghi: «Onorati di affrontare il City, Palermo merita una giornata così»

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta alla vigilia della sfida di prestigio contro il Manchester City, in programma domani sera al “Barbera”. Il tecnico rosanero ha espresso grande entusiasmo per il momento che sta vivendo il Palermo, tra il calore dei tifosi e il mercato condotto dalla società:

«Sono molto contento del mercato della società, ha fatto grandi sforzi. Con una società così alle spalle, se capita l’occasione sicuramente non ci facciamo trovare impreparati».

La gara contro i campioni d’Inghilterra rappresenta molto più di un’amichevole: «Per la partita di domani dico che non c’era bisogno di questa per capire la passione di questa città. Sarà una grande giornata di sport e siamo onorati di avere il City qua, Palermo merita questa giornata di prestigio. Speriamo di fare bella figura ma giocheremo contro dei marziani».

Nonostante la caratura dell’avversario, Inzaghi chiede ai suoi di dimostrare i progressi fatti durante la preparazione: «Vorrei che i miei giocatori facciano intravedere quanto fatto in ritiro. Dobbiamo ripagare l’affetto immeritato che ci sta circondando, senza ancora avere fatto nulla».

Un passaggio anche sulla visita di Javier Pastore, presente oggi a Torretta: «Ringrazio anche della visita di Pastore di stamattina, penso che le sue parole abbiano fatto bene alla squadra».

Infine, un messaggio chiaro sul futuro: «Ci vorrà tanto tempo per riportare questa città dove merita di stare».