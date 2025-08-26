Di Marzio: “Serie B, asta per Gabrielloni”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

l futuro di Alessandro Gabrielloni è ancora tutto da scrivere. L’attaccante del Como è finito nel mirino di diversi club di Serie B e C.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, nelle ultime ore c’è stata una chiamata dell’Avellino, che però al momento sta lavorando anche su altri obiettivi. La Juve Stabia resta la società più decisa a spingere sull’acceleratore, mentre Catanzaro e Modena hanno chiesto informazioni.

Più complicate, invece, le piste che portano a Spezia, Cesena e Sampdoria, legate alle possibili uscite rispettivamente di Lapadula, Shpendi e Coda.

Ultimissime

Di Marzio: “Serie B, asta per Gabrielloni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

UFFICIALE: Saric all’Antalyaspor, formula prestito con obbligo di riscatto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Union Brescia, trattativa per Stulac: contatti con la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Palermo, mercoledì la presentazione di Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Serie B, passione senza confini: oltre 126mila spettatori nella prima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025