Di Marzio: “Serie B, asta per Gabrielloni”

l futuro di Alessandro Gabrielloni è ancora tutto da scrivere. L’attaccante del Como è finito nel mirino di diversi club di Serie B e C.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, nelle ultime ore c’è stata una chiamata dell’Avellino, che però al momento sta lavorando anche su altri obiettivi. La Juve Stabia resta la società più decisa a spingere sull’acceleratore, mentre Catanzaro e Modena hanno chiesto informazioni.

Più complicate, invece, le piste che portano a Spezia, Cesena e Sampdoria, legate alle possibili uscite rispettivamente di Lapadula, Shpendi e Coda.