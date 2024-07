Come riportato dal noto esperto di calciomercato Di Marzio, il Modena continua a muoversi in chiave mercato in entrata.

Questa volta gli occhi sono caduti su un calciatore di proprietà del Cagliari: Alessandro Di Pardo. Si tratta di un centrocampista classe 1999, che andrebbe a rinforzare la mediana di mister Bisoli.