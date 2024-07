Palermo, Devetak ai saluti? Vicino il trasferimento al Rijeka

Il Palermo si appresta a salutare Devetak: il terzino serbo, classe 1999, potrebbe ripartire dalla Croazia. Come riportato dal giornalista sportivo Lorenzo Lepore, il Rijeka è vicino a concludere la trattativa con i rosanero. Si tratta di una società calcistica croata con sede nella città di Fiume che milita nella HNL, la massima serie del campionato croato di calcio.

Exclusive: Mladen #Devetak is very close to #Rijeka

Clubs discussing over a permanent deal. More to follow soon. pic.twitter.com/P14bnphO5D

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 30, 2024