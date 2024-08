Di Marzio: “Juve Stabia, colpo in attacco. Fatta per Dubickas”

La Juve Stabia sta per accogliere il suo nuovo attaccante. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, il club campano avrebbe trovato l’intesa per Edgar Dubickas del Pisa. Richiesto anche dal Cosenza, l’attaccante lituano avrebbe spinto per il trasferimento alle Vespe e la sua volontà è stata decisiva per la fumata bianca. L’ex giocatore della Feralpisalò passerà alla Juve Stabia con la formula del prestito e si prepara, dunque, ad un’altra avventura in cadetteria.

