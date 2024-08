Cremonese-Palermo: attesi circa 10.000 spettatori. Il dato

Tutto pronto per Cremonese-Palermo, big match della terza giornata di Serie B in programma stasera, martedì 27 agosto, alle ore 20:30. Stando alle previsioni, saranno circa diecimila gli spettatori che assisteranno alla sfida tra due formazioni che, sulla carta, sono tra le favorite principali per l’assalto alla Serie A.

Al termine della prevendita dei biglietti, la società grigiorossa ha comunicato che i tagliandi venduti sono 3.081 di cui 1.114 del settore ospiti Curva Nord dello stadio Giovanni Zini. Il totale provvisorio, compresi i 6.313 abbonati grigiorossi, è di 9.394 spettatori. I biglietti sono ancora in vendita e il dato potrebbe dunque aumentare. A riportarlo è Cremonasport.it.