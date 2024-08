Calciomercato Bari: possibile affondo in settimana per Bettella e Partipilo

A pochi giorni dal termine della sessione estiva di calciomercato, il Bari è ancora a caccia di rinforzi. Secondo quanto riportato da “Il Quotidiano di Puglia” i biancorossi potrebbero effettuare qualche manovra in entrata dopo la partita contro il Sassuolo, in programma stasera alle ore 20:30. Nello specifico il direttore sportivo, Giuseppe Magalini, potrebbe compiere accelerate decisive per Anthony Partipilo e Davide Bettella, attualmente al Parma e al Monza.

