Il Frosinone potrebbe attingere dalla lista svincolati per rinforzarsi in difesa in questi ultimi giorni di calciomercato. Stando a quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, il club ciociaro avrebbe manifestato un interesse per Alessandro Bianconi, giocatore reduce dall’esperienza con il Lecco e in cerca di una nuova sistemazione. La squadra allenata da Vincenzo Vivarini valuterà in queste ore se investire sul difensore classe ’99.

