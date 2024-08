TMW: “Palermo-Di Mariano, avanti insieme. Vicino il rinnovo fino al 2026”

Negli scorsi giorni il futuro di Francesco Di Mariano è stato messo in discussione, in quanto è stato messo al centro di alcune voci di calciomercato che lo vedevano accostato ad alcuni club di Serie B, tra i quali il Sassuolo e il Catanzaro. In queste ore, però, arrivano novità importanti sull’esterno del Palermo. Come raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il giocatore è vicinissimo a rinnovare il suo contratto coi rosanero, in scadenza nel 2025, fino al 2026. Sulla trattativa sono attesi sviluppi, ma intanto sia Di Mariano che il Palermo sono concentrati alla partita di campionato contro il Pisa, in programma stasera alle ore 20:30.

