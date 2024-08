Di Marzio: “Palermo, quasi fatta per Baniya. I dettagli”

Il Palermo pesca in Turchia per rinforzare la difesa di mister Alessio Dionisi. Come si legge su Gianlucadimarzio.com il club rosanero ha in pugno Rayyan Baniya, giocatore di proprietà del Trabzonspor e che in passato è stato accostato a squadre di Serie A come Torino e Napoli. Il difensore arriverebbe per sostituire Simon Graves, ceduto allo Zwolle. Contatti in corso tra le parti per trovare l’intesa definitiva sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma filtra ottimismo per la chiusura dell’affare.

