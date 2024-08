Dimissioni Conte | A Napoli sta per accadere l’apocalisse: “5 gennaio 2025”

Antonio Conte è già nella tempesta, per i brutti risultati ottenuti. Spunta già la data delle dimissioni: 5 gennaio 2025.

Non è stato un avvio di stagione facile per Antonio Conte. Il tecnico, arrivato in pompa magna tra proclami di rinascita e grandi ambizioni di mercato, ha riconsegnato al grande pubblico nelle prime due uscite ufficiali un Napoli addirittura peggiore di quello visto nel 2024.

Tante cose non sono andate tra la sfida col Modena, finita 0-0 e vinta solo ai rigori, e al Bengodi. Verona è stata fatale stavolta per gli azzurri, con i gialloblu che hanno completamente asfaltato i partenopei da tutti i punti di vista, sia tecnico che fisico, ma anche mentale. Il 3-0 all’esordio brucia, eccome, e Conte in conferenza si è preso tutte le responsabilità.

Sicuramente ci si aspettava di più dal punto di vista psicologico da parte della squadra, con Conte che ha deciso di prendersi tutte le colpe nel post partita e di fare mea culpa, piuttosto che inveire sul mercato. Ma anche in ambito trattative in entrata qualcosa dovrà succedere da qui fino al termine di agosto. Intanto c’è già chi ha fissato la data delle dimissioni.

Deve arrivare una scossa

È già finito l’idillio? Se lo stanno chiedendo in molti, tra Conte e il Napoli sicuramente la storia d’amore non è partita col piede giusto. Tantissimi guai a inizio estate, tra dichiarazioni dei procuratori e calciatori simbolo non proprio convinti dal progetto, problemi a fare la squadra, sul mercato, e adesso anche in campo.

Sì, perché dalle sentenze del rettangolo verde non si scappa mai, e le difficoltà del Napoli sono preoccupanti. Così come lo è l’insofferenza di Conte. Se dovesse continuare così, la situazione in casa Napoli, Conte sarebbe pronto a dare le dimissioni dopo la fine del girone d’andata.

La data delle dimissioni

In queste ore Conte e il Napoli stanno attraversando già la prima tempesta e la prima crisi. Conte non sarà a rischio, ma una delle date individuate per un possibile addio del tecnico dalla Campania, è il 5 gennaio 2025, ossia la fine del girone d’andata. In questo senso i bookmakers hanno individuato nella prima settimana del prossimo anno la possibile data di addio dell’allenatore.

Ma al momento sono solo suggestioni. Conte non si è tutelato nel contratto firmato in estate, non è stata inserita nessuna clausola per un eventuale possibilità di dimissioni. Non resta dunque all’ex Inter e Juve che abbassare la testa e lavorare, e affidarsi al suo mantra.