Alvini presenta Mantova-Cosenza: «Gara difficile. Abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo fare»

Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Mantova-Cosenza, match della seconda giornata di Serie B. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del tecnico dei calabresi:

«Sarà una partita molto difficile, in un contesto di grande entusiasmo. Il Mantova l’anno scorso, insieme alla Juve Stabia, ha espresso un calcio fantastico, vincendo un campionato meritatissimo. Ci aspetta una partita difficile ma ne siamo consapevoli, questa è la Serie B. Dal punto di vista tecnico, penso che sarà una partita verticale, molto tecnica ma anche fisica: ne siamo consapevoli, c’è grande rispetto per l’avversario. Uno scontro tra due squadre che puntano al mantenimento della categoria. Cosa temo di loro? La qualità, ha un palleggio importante, tende a fare sempre la partita. Ma noi vogliamo fare la nostra gara, mettendo in campo quelle che sono le nostre caratteristiche.

La squadra è completamente nuova, ma sicuramente c’è un’idea, una costruzione fatta con una logica: la squadra ha solo bisogno di un percorso. Ci sono calciatori giovani e inesperti nella categoria, il nostro è un percorso che è partito, con un inizio andato oltre le aspettative. Questa è la strada che vogliamo percorrere, abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo fare. Mercato? Prima di Torino ho detto determinate cose, ora non ho bisogno più di parlarne. Facciamo fatica a pensare anche al mercato. Dobbiamo preparare le partite e se perdiamo energie sul mercato sarebbe assurdo. Come pensano altri colleghi, è difficile accettare che ci sia mercato in contemporanea con le partite: andrebbero bene una o due, invece ne prepariamo quattro a mercato aperto. Ma andiamo avanti. Dico solo che ci vuole la voglia che ha avuto Alvini per venire a Cosenza».