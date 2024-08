La Carrarese continua a muoversi in chiave mercato. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Di Marzio, il club sta valutando il giovane centrocampista classe 2006 di proprietà dell’Atalanta (arriverebbe in prestito).

Lo scorso anno ha giocato 21 partite in C (tra campionato e Coppa italia) con l’U23. Piace anche al Cesena che però non ha ancora avuto contatti con Atalanta.