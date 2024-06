Di Marzio: “Bari, tre idee per la panchina: si valutano Longo, Sottil e Aquilani”

Continua la ricerca del nuovo allenatore in casa Bari. In attesa di ufficializzare Giuseppe Magalini come nuovo direttore sportivo, il club biancorosso lavora per individuare il profilo giusto a cui affidare la panchina. Con Pippo Inzaghi ormai destinato a diventare il nuovo tecnico del Pisa, i pugliesi – secondo Gianlucadimarzio.com – valutano tre diversi profili. Si tratta di Moreno Longo, Andrea Sottil e Alberto Aquilani.

Continue Reading