Spezia, Platek: «Fiducia nell’attuale area tecnica. Spendere tanto non garantisce il successo»

Nella giornata di oggi, martedì 11 giungo, il Presidente dello Spezia, Phillip Platek, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima stagione:

«Dopo la retrocessione dalla Serie A, è stato ancora più complesso di quanto potessimo immaginare avendo avuto pochissimo tempo per impostare stagione e squadra. Abbiamo fiducia nell’attuale Area Tecnica ripartendo da quando di buono abbiamo fatto a gennaio scorso. Abbiamo lavorato bene dopo risultati di cui sicuramente non eravamo contenti. Siamo migliorati sia nel gioco espresso che sui risultati ottenuti in campo. Abbiamo offerto anche prestazioni di alto livello e da questo vogliamo ripartire. A luglio ci sarà il mercato dove sappiamo ci arriveranno offerte, anche da squadre di Serie A, per alcuni dei nostri calciatori. Fa parte del processo, c’è chi sarà confermato e chi no, dovremo quindi definire la squadra e non necessariamente sarà completa per l’inizio del ritiro di Santa Cristina. Stiamo valutando la strategia del prossimo calciomercato, siamo convinti che investire qui sia una buona idea, ma di questo ne parleremo in futuro. Spendere tanto comunque non è garanzia di successo: il nostro club deve essere sostenibile.

Stadio Picco? Ormai la tribuna è praticamente completa e sono già iniziati i lavori per la Curva Ferrovia. Una volta completato diventerà il fulcro di tante iniziative legate allo Spezia. Verrà allestita una sala con casacche storiche e immagini iconiche. La tribuna, in occasione degli ottanta anni della vittoria dello Scudetto del ’44, verrà intitolata alla squadra dei Vigili del Fuoco. Ora sembro felice perché ormai lo stadio è quasi completato, ma non mi è piaciuto che i costi siano lievitati e tutti gli inconvenienti a cui abbiamo dovuto porre rimedio e che hanno drasticamente rallentato la fine lavori».