Calciomercato Sassuolo, Ferrari in uscita: inserimento del Besiktas

Dopo la retrocessione in Serie B, sono tanti i giocatori in uscita dal Sassuolo, tra cui Gian Marco Ferrari. Il difensore classe ’92 è stato accostato alle squadre neopromosse, Como, Venezia e Parma per aggiungere esperienza al pacchetto arretrato. Attenzione però alla sirene provenienti dall’estero, in particolare dalla Turchia. Secondo quanto riportato su SassuoloNews.net il giocatore sarebbe finito nel mirino del Besiktas, che avrebbe già avviato i primi contatti con il giocatore.

