Cessione Brindisi: manca solo l’ufficialità. Anche Lotito presente nella cordata acquirente

Il Brindisi è in procinto di cambiare proprietà. Come riportato da “L’Edicola del Sud“, il presidente Teodoro Arigliano è pronto a cedere le quote del club alla cordata composta da Claudio Lotito, Marco Mezzaroma, Damiano Pozzessere e un imprenditore brindisino. Il presidente della Lazio sarebbe dunque tra i nuovi proprietari del club: l’80% delle quote societarie spetteranno proprio al patron biancoceleste e a suo cognato, mentre il 15% e il restante 5% saranno in mano rispettivamente a Pozzessere (che diventerà presidente del Brindisi) e al quarto ancora misterioso socio.

