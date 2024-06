Pedullà: “La Reggina e Trocini si separano. Pergolizzi in pole”

Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà si sofferma sulla panchina della Reggina.

La Reggina si appresta a un significativo cambiamento nella sua guida tecnica, con la separazione da Bruno Trocini dopo una stagione ricca di emozioni che ha portato la squadra fino alla finale playoff in Serie D. Questa mossa sembra essere una decisione riflettuta e che verrà annunciata a breve.

Il successore di Trocini sembra essere già stato individuato in Rosario Pergolizzi, che attualmente è legato da un contratto con il Campobasso fino alla fine del mese. Pergolizzi è stato in pole per la posizione da diverse settimane e sembra pronto a prendere le redini della squadra amaranto non appena possibile.

Il passaggio di testimone dalla guida di Trocini a quella di Pergolizzi rappresenta un momento importante per la Reggina, che cerca di costruire su una stagione già di successo per ottenere ancora migliori risultati. Pergolizzi porterà una nuova visione e strategia, nella speranza di guidare la squadra verso ulteriori traguardi significativi.