Di Marzio: “Bari, in settimana attesa l’ufficialità di Magalini come ds”

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale a Bari si attende l’ufficialità dell0’arrivo di Magalini come direttore sportivo.

Il Bari si appresta a vivere un periodo di grande rinnovamento a livello dirigenziale, con l’arrivo di Giuseppe Magalini come nuovo direttore sportivo. Questo cambio segue la separazione recente dalla precedente guida, Ciro Polito, e rappresenta una mossa strategica importante per il club pugliese.

Magalini, proveniente dal Catanzaro, ha guadagnato riconoscimenti per il suo lavoro in Calabria e ora è chiamato a portare la sua esperienza e competenza a Bari. Con un contratto biennale in vista, Magalini avrà il compito di collaborare strettamente con l’ex capitano Valerio Di Cesare, che fa parte della struttura tecnica del club.

Prima di poter formalizzare il suo impegno con il Bari, Magalini dovrà risolvere il suo attuale accordo con il Catanzaro, ma si prevede che questo avverrà senza intoppi, permettendogli di assumere il nuovo ruolo entro breve. La sua esperienza sarà fondamentale per il Bari, che cerca di rafforzarsi e di migliorare le proprie prestazioni sia in campionato che nelle competizioni a cui partecipa.