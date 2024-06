Criscitiello: “Carrarese ennesima outsider. Formula playoff Serie C è sbagliata”

Attraverso il suo editoriale su “Sportitalia.com” Michele Criscitiello ha commentato i playoff di Serie C e la promozione della Carrarese in B.

“Ieri si è concluso anche il campionato di serie C. Vince il play off la Carrarese e il nostro pronostico della vigilia è stato preso in pieno. Con questa formula vincerà sempre una out sider e non una favorita. A casa Crotone, Taranto, Vicenza, Padova, Avellino e Benevento. Va in B la Carrarese dopo 75 anni. La formula è sbagliata. Le seconde in classifica non possono giocare 25 giorni dopo l’ultima partita. Ed è per questo che il banco salta sempre. Una volta la sorpresa Cosenza, poi il Lecco e adesso la Carrarese. Onore e merito ai toscani. E’ stata un’impresa anche se ad inizio stagione i presupposti e gli obiettivi erano prestigiosi. L’annata non è andata benissimo. la post season è stata un trionfo. Eliminate Juve, Benevento e Vicenza. La B è arrivata in casa. Calabro ha fatto un’impresa, per il Vicenza la maledizione continua. Una grande proprietà, ricca e famosa, che non riesce a consolidarsi nel calcio. L’arrivo di Vecchi ha cambiato tutto ma ad inizio stagione sono stati commessi troppi errori che alla lunga hai pagato sul finale. La serie B non sarebbe stata meritata per i veneti, per quanto fatto vedere durante l’anno e per quelle che sono state le prestazioni nei play off”.