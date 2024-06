Corriere dello Sport: “Rebus Catanzaro. Aquilani conteso, tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Per il mercato dei calciatori giallorossi c’è tempo. Prima c’è da fare chiarezza sui ruoli dirigenziali apicali del Catanzaro. Domani, infatti, è in programma l’incontro tra presidente e tecnico: Floriano Noto e Vincenzo Vivarini devono decidere il da farsi alla svelta. L’allenatore è contrattualizzato anche per la prossima stagione, ma in caso di approdo in A potrebbe liberarsi senza problemi grazie a una clausola contrattuale. Le sirene del Venezia che insiste per averlo per il prossimo torneo, avendogli presentato un’offerta, potrebbero avere la meglio. Il Catanzaro perde anche il ds Giuseppe Magalini, oggi dovrebbe firmare col Bari. Le alternative, o meglio il piano B del presidente Noto, se l’incontro con mister Vivarini dovesse segnare la fine del rapporto ci sono già e portano alla soluzione interna con Massimo Biava, ex Torino, già da gennaio scorso responsabile del settore giovanile. Per la panchina la suggestione è Mimmo Toscano.

Rebus panchine. Accertata la scelta di Alessandro Nesta da parte del Monza, la Reggiana tiene vivi i contatti con Fabio Caserta (45). In lizza Ignazio Abate (37) e Massimo Donati (43). Da seguire anche Roberto Breda (54), Marco Zaffaroni (55) e Cristian Bucchi (47). Sale la candidatura di Alberto Aquilani (39) al passo d’addio con il Pisa e accostato anche alla panchina della Salernitana. Come contropartita per liberare Nesta titolare di un contratto che si è rinnovato fino al 2025 con la salvezza, ad Adriano Galliani potrebbe essere chiesta un calciatore. Nesta potrebbe portarsi dietro il jolly d’attacco Natan Girma (22). È folta la lista dei possibili allenatori presi in esame dal Pisa per sostituire Alberto Aquilani prossimo alla rescissione consensuale. Fabio Caserta, ex del Cosenza e contattato dalla Reggiana, si aggiunge a Pippo Inzaghi valutato dal Bari. Oltre a Donati e Viali. Per il direttore sportivo con Giovanni Rossi (ex Sassuolo) favorito su Renzo Castagnini (Brescia), resiste Mattia Baldini (ex Sampdoria). Marco D’Alessandro e Mattia Valoti per ora non verranno riscattati dal Monza. Tommaso Barbieri, invece, verrà riscattato dalla Juventus, anche se è probabile che la società bianconera faccia valere il diritto del controriscatto. Da decidere il futuro di Emanuele Zuelli in prestito alla Carrarese.