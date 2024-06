Corriere dello Sport: “Palermo, due fedelissimi di Dionisi sono già nel mirino di De Sanctis”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo con i nomi accostati ai rosanero.

Per un Palermo che dovrà operare comunque un corposo rinnovamento, partirà adesso la ridda dei nomi: qualcuno è già emerso, con evidente collegamento con l’ultima esperienza in panchina di Dionisi, come quello di Gian Marco Ferrari, 32enne difensore centrale del Sassuolo a scadenza di contratto, o del giovane attaccante Samuele Mulattieri, classe 2000, che dopo la vittoria del campionato a Frosinone, quest’anno in Emilia non ha troppo brillato (0 gol all’attivo). Ma le prime analisi che il ds De Sanctis e l’allenatore stanno svolgendo riguardano l’organico attuale per capire quali elementi potranno ancora essere utili: la stragrande maggioranza infatti è sotto contratto e il Palermo non sembra pensare ad una epurazione ma piuttosto a inserimenti mirati, confermando o dando una seconda chance.

Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo De Sanctis e del tecnico Dionisi, il Palermo è pronto ad avviare un corposo rinnovamento in vista della stagione 2024/25. Ecco un’analisi delle prime mosse del club e delle possibili strategie per il mercato.

Nomi Accostati al Palermo

Gian Marco Ferrari

Ruolo: Difensore centrale

Età: 32 anni

Provenienza: Sassuolo

Situazione contrattuale: In scadenza di contratto

Note: Esperienza e leadership potrebbero essere utili per rafforzare la difesa del Palermo.

Samuele Mulattieri

Ruolo: Attaccante

Età: Classe 2000

Provenienza: Frosinone

Stagione 2023/24: Non ha brillato in Emilia, con 0 gol all’attivo

Note: Giovane talento che potrebbe trovare rilancio sotto la guida di Dionisi.

Valutazione dell’Organico Attuale

De Sanctis e Dionisi stanno valutando l’attuale organico per decidere quali elementi mantenere e quali potenziare. La maggior parte dei giocatori è sotto contratto, e il Palermo sembra orientato verso inserimenti mirati piuttosto che una completa rivoluzione.

Scadenze Contrattuali al 30 Giugno

Marconi: Veterano in scadenza di contratto

Kanuric: Terzo portiere in scadenza

Prestiti:

Henderson e Mancuso: Il club deve decidere se esercitare l’opzione per il rinnovo entro la prossima settimana

Traorè: Tornerà al Milan

Coulibaly: Tornerà alla Salernitana

Giocatori in Scadenza nel 2025:

Lucioni, Di Mariano, Nedelcearu, Segre, Stulac, Pigliacelli: Sarà valutato il rinnovo con chi rientra nei programmi del club.

Possibili Ritorni dai Prestiti

Dario Saric:

Ruolo: Centrocampista

Età: 27 anni

Stagione 2023/24: In prestito all’Antalyaspor, ha ritrovato la nazionale bosniaca

Note: Potrebbe essere rilanciato nel Palermo.

Patrick Peda:

Ruolo: Difensore

Età: 22 anni

Provenienza: Spal

Note: Promettente difensore polacco, acquistato l’anno scorso e lasciato a Ferrara per maturare.

Giacomo Corona:

Ruolo: Attaccante

Classe: 2004

Provenienza: Empoli (Primavera)

Note: Ha fatto molto bene con la Primavera dell’Empoli, da valutare per un eventuale inserimento in prima squadra.

Modulo e Strategie

Dionisi sembra orientato verso una difesa a 4, ma è aperto a diverse soluzioni tattiche. Le motivazioni e la voglia di riscatto dei giocatori saranno decisive. La gestione della quota giovani sarà fondamentale, con un massimo di 18 over 23 ammessi in lista.

Conclusione

Il Palermo si appresta a un’estate di cambiamenti, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la stagione 2024/25. Le decisioni prese da De Sanctis e Dionisi nelle prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro del club e puntare alla promozione in Serie A.