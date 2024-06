Eccellenza Siciliana, mercato in fermento. L’Athletic Palermo vuole Esposito, Belecco a Piana

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’Eccellenza Siciliana e in particolar modo sul mercato dell’Atheltic Palermo.

L’Athletic Palermo punterà a vincere il prossimo Girone A di Eccellenza, e per questo il club vorrebbe portare in nerorosa Antonio Esposito, con la maglia della Nissa nella scorsa annata in cui è stata campione. Anche se l’esterno d’attacco sembra vicino al rinnovo con i biancoscudati in Serie D. Per la fascia sinistra del 3-5-2 di Filippo Raciti piace Antonio Panebianco del Geraci, squadra che molto probabilmente saluterà il proprio allenatore Gaetano Mirto nonostante un ottimismo iniziale.

Rivale dell’Athletic sarà l’Unit as Sciacca, al rinnovo con Angelo Galfano in panchina dopo aver rifiutato un paio di richieste. Si vuole migliorare il quinto posto, con l’obiettivo finale di tornare in Serie D dopo tanti anni. È anche un duello sul mercato perché piace Angelo Caronia: 14 gol in 32 partite tra campionato e coppa.

Per la difesa, occhi su Rosario Licata del Mazara 46. Novità a livello dirigenziale alla Don Carlo Misilmeri: Vincenzo Marchese è il nuovo vice presidente. In rosa alle conferme di La Vardera, Ricciulli e Romano si dovrebbero aggiungere quelle di Alberto Cossentino, Alessio Zummo, Stefano Cerniglia e Riccardo Pellegrino, fresco di matrimonio.

Dopo la Serie D sfumata ad Acireale, opportunità per Angelo Bognanni, allenatore del Castelbuono. Lo valuta la Leonfortese, in duello con Vittorio Jemma del Real Siracusa. Tanto mercato per l’ex Leonel Belecco, svincolatosi a marzo a 5 giornate dalla fine ma tra le note più liete dei nero-oro Gli arbëreshë vedono vicino l’ingaggio del portiere Samuele Di Paola del Castellammare, sempre di più verso l’addio invece Raimondo Lucera. I sanvitesi confermano Giovanni Comito e il ds Vito Battaglia. L’Accademia rinnova Demba Mbye, Francesco Mistretta e Marco Campanella.

Il Casteldaccia ufficializza Pietro Tarantino in panchina. Angelo Restivo, l’autore della salvezza al playout, rimane sempre con il ruolo di collaboratore tecnico. In rosa, confermato il capitano Vincenzo Prestigiacomo, mentre rescindono Mohamed Bah, Francesco Ficarra, Alessio Alfano e Gabriele Mazzamuto. Si ritira Nino Bertolino, dopo tre stagioni in granata. Fabrizio Monti cercato fortemente in Promozione da Cus Palermo e Regina Mundi, Megna al Bagheria 90011. Oratorio Marineo sempre più orientato a promuovere Giovanni Mantegna, da vice di Giuseppe Vigneri, adesso al Lascari-Cefalù, ad allenatore in prima. Tutto in stand-by a Castelvetrano, con dubbi sull’iscrizione della Folgore al prossimo campionato