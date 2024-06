Gds: “Palermo, torna di moda Caso. Defrel e Ferrari…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato de Palermo e i nomi accostati ai Rosanero.

Con l’inizio del ritiro previsto il 7 luglio a Livigno, il neo direttore sportivo del Palermo, De Sanctis, è già al lavoro con l’allenatore Dionisi per costruire una squadra competitiva per la stagione 2024/25. Sebbene non siano ancora stati ufficializzati nomi certi, è chiaro che il club stia esplorando diverse opzioni per rinforzare la rosa.

Possibili Acquisti

Ferrari e Defrel:

Entrambi in scadenza di contratto, Ferrari e Defrel sono considerati obiettivi realistici per il Palermo. Il difensore Ferrari potrebbe sostituire Marconi, che è in scadenza di contratto. Defrel, un attaccante con esperienza in Serie A, potrebbe beneficiare di una stagione in Serie B per riscattarsi, nonostante la sua media gol bassa nelle ultime stagioni.

Esterni:

Il Palermo cerca esterni capaci di saltare l’uomo, funzionali al gioco di Dionisi.

Giuseppe Caso: Già accostato al Palermo nelle precedenti finestre di mercato, il giocatore del Frosinone potrebbe essere una soluzione interessante.

Mulattieri: Anche se in ombra nella passata stagione, potrebbe essere considerato.

Vandeputte ed Esposito (proprietà Inter): Entrambi hanno richieste importanti in Serie A, rendendo il loro ingaggio una sfida.

Situazione dei Difensori

Ceccaroni: Confermato in squadra.

Lucioni: Il suo futuro è incerto; il Palermo potrebbe decidere di non prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025.

Marconi: In scadenza di contratto, sarà probabilmente rimpiazzato.

Movimenti in Uscita

Soleri: È uno dei giocatori più richiesti. Lo Spezia, che era già interessato a gennaio, resta in pole position per il suo ingaggio. Anche il Brescia è un’alternativa, specialmente con la probabile partenza di Borrelli di ritorno al Frosinone.

Il Palermo sta entrando in una fase cruciale della sua preparazione per la nuova stagione. Con l’obiettivo di costruire una squadra che possa puntare alla promozione in Serie A, De Sanctis e Dionisi stanno lavorando per identificare e ingaggiare giocatori chiave, mentre monitorano attentamente anche i movimenti in uscita per mantenere un equilibrio all’interno della rosa.