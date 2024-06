Palermo, ora è tempo di scelte. Ecco la situazione contrattuale dei calciatori rosanero

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione contrattale dei calciatori del Palermo.

Scadenza Contratti dei Giocatori del Palermo

Portieri

Desplanches: 2028

Kanuric: 2024

Pigliacelli: 2025

Difensori

Aurelio: 2027

Buttaro: 2027

Ceccaroni: 2027

Diakité: 2028

Graves: 2027

Lucioni: 2025

Lund: 2027

Marconi: 2024

Nedelcearu: 2025

Centrocampisti

Coulibaly: In prestito

Gomes: 2027

Henderson: In prestito

Ranocchia: 2028

Segre: 2025

Stulac: 2025

Vasic: 2028

Attaccanti

Brunori: 2027

Di Francesco: 2026

Di Mariano: 2025

Insigne: 2026

Mancuso: In prestito

Soleri: 2026

Traorè: In prestito

Con queste scadenze dei contratti, il Palermo dovrà operare strategicamente per rafforzare la squadra e raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie A. Ecco alcune delle priorità:

Portieri: Con Desplanches come titolare e Pigliacelli in scadenza nel 2025, potrebbe essere necessario trovare un secondo portiere affidabile se Pigliacelli non accetta un ruolo da comprimario.

Difensori: La situazione di Lucioni è critica, dato che il suo contratto scade nel 2025. La partenza di Marconi (contratto in scadenza nel 2024) richiederà una sostituzione adeguata. Possibili movimenti anche per Buttaro e Aurelio che potrebbero lasciare la squadra.

Centrocampisti: Il rinnovo di Segre è una priorità, dato che il suo contratto scade nel 2025. Gomes, con il contratto fino al 2027, potrebbe essere confermato, ma Coulibaly e Henderson torneranno ai loro club di appartenenza. Vasic sarà una certezza, mentre Stulac potrebbe lasciare a causa del ridotto spazio avuto finora.

Attaccanti: Brunori e Soleri potrebbero essere venduti solo se arrivano offerte soddisfacenti e se si trovano sostituti adeguati. Insigne, nonostante una stagione deludente, potrebbe essere confermato. Di Francesco e Di Mariano sembrano essere punti fermi dell’attacco, mentre Mancuso e Traorè torneranno ai loro club.

Conclusione

Il Palermo deve lavorare attentamente nel prossimo mercato per costruire una squadra competitiva e pronta per la promozione in Serie A. La gestione dei rinnovi dei contratti, le cessioni e i nuovi acquisti saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo.