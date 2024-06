Gds: “Palermo, ora è tempo di scelte. Problemi per il rinnovo di Segre? Dionisi valuta e detta la linea”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sulle trattative per il rinnovo di Segre.

Con le firme di De Sanctis come direttore sportivo e Dionisi come nuovo tecnico, il Palermo si prepara a una nuova era per la stagione 2024/25. Il City Group ha impiegato due settimane per completare questi tasselli fondamentali, e ora tocca al nuovo allenatore, con l’ausilio del direttore sportivo, decidere chi farà parte del futuro del Palermo e chi no.

La Strategia del Mercato

La società ha già stabilito alcune linee guida: niente rinnovi di prestiti e contratti in scadenza, poche possibilità per chi ha visto poco campo nel 2024, e un rinnovamento dopo due anni di ambizioni non realizzate. Nei prossimi giorni, il City Group inizierà a muoversi sul mercato, sia in entrata che in uscita, per avere già in ritiro le prime tracce del nuovo Palermo.

Situazione dei Portieri

In porta, Desplanches sarà il titolare, mentre Pigliacelli potrebbe accettare il ruolo di secondo portiere. Se Pigliacelli, il cui contratto scade tra dodici mesi, non accettasse questo ruolo, il club cercherà un secondo portiere affidabile. Kanuric non resterà come terzo portiere, quindi la società dovrà decidere se promuovere Nespola dalla Primavera o cercare un altro portiere.

Difesa: Le Decisioni Chiave

In difesa, molto dipenderà dalla decisione di Lucioni, che potrebbe considerare offerte biennali. Il contratto di Lucioni scade a giugno 2025, e il club punta forte su di lui, ma difficilmente discuterà un rinnovo indipendentemente dai risultati della prossima stagione. Ceccaroni dovrebbe essere confermato tra i centrali, così come Diakité e Lund tra i terzini. Le partenze di Marconi e uno tra Nedelcearu e Graves sono probabili, mentre Buttaro e Aurelio potrebbero cambiare aria dopo un’annata difficile.

Centrocampo: Un Settore da Ricostruire

Anche il centrocampo presenta incertezze. Il rinnovo di Segre è cruciale: il club spinge per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025, ma finora non ci sono novità. Se Segre dovesse lasciare, il Palermo cercherà un centrocampista con lo stesso carisma. Ranocchia e Vasic saranno confermati, mentre Henderson e Coulibaly torneranno rispettivamente a Empoli e Salernitana. Stulac, nonostante abbia già lavorato con Dionisi, e Gomes sono in discussione.

Attacco: Le Scelte del Tecnico

In attacco, il parere del tecnico sarà fondamentale. Di Francesco ha buone possibilità di conferma per la sua esperienza, così come Di Mariano per il suo legame con Palermo. Brunori e Soleri potrebbero partire in caso di offerte soddisfacenti, ma solo se arrivassero sostituti adeguati. La situazione di Insigne è incerta dopo una stagione deludente, mentre Traorè ha già salutato e ci sono dubbi sulla permanenza di Mancuso, nonostante i suoi brillanti trascorsi con Dionisi a Empoli.

Il Palermo si prepara a una stagione cruciale con la nuova guida di De Sanctis e Dionisi. La società ha delineato una strategia chiara e ora dovrà agire rapidamente sul mercato per costruire una squadra competitiva e pronta a puntare alla promozione in Serie A.