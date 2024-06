Corriere dello Sport: “Lecce-Piccoli idea riscatto. Nicola, è caos. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Questa doveva essere la settimana dei nuovi annunci in panchina e così sarà. Il Monza ufficializzerà Alessandro Nesta (46), di rientro dalle vacanze in America, con un contratto di un anno più un’opzione per un’altra stagione. Il Verona invece prepara i documenti per Paolo Zanetti (50), ex Empoli, e da sempre primissima scelta dell’Hellas per il post Marco Baroni (60). Paolo Vanoli (51) si legherà anche formalmente al Torino, dopo che è stato al centro di una lunga trattativa tra i granata e il Venezia, per la clausola del suo contratto da 1 milione di euro. I Lagunari, da parte loro, hanno reagito intensificando i contatti con Vincenzo Vivarini (58) del Catanzaro (sondato pure dall’Udinese), senza abbandonare del tutto la pista che porta a Eusebio Di Francesco (54). Quest’ultimo spera fino all’ultimo di rimanere in Serie A: ha avuto diversi contatti con l’Udinese, determinata ad annunciare in queste ore il successore di Fabio Cannavaro (50). Sul taccuino del club del patron Pozzo, comunque, anche dei condottieri stranieri come Johan Walem (52).

STRATEGIA. Intanto, il Cagliari conferma la strategia sui riscatti. Gaetano Oristanio (21) non verrà acquistato alle cifre fissate (4 milioni di euro): il giovane centrocampista può rimanere solo con uno sconto. Di certo, i rossoblù vorrebbero la conferma di Gianluca Gaetano (24), destinato però a rientrare a Napoli per essere valutato da Antonio Conte. Discorso simile per Alessio Zerbin (25). L’esterno d’attacco in prestito quest’anno al Monza rientrerà in Campania con l’obiettivo di stupire il neo tecnico azzurro e con la convinzione che le sue caratteristiche possano essere esaltate dal calcio proposto dall’ex ct. Tornando al Cagliari, sono confermati anche i piani per Eldor Shomurodov (28): l’uzbeko lascerà la Sardegna e tornerà per il momento alla Roma.

Sono giorni di incontri per Empoli e Lecce. I toscani vedranno infatti Davide Nicola (51) per ascoltare le richieste del tecnico sui programmi di mercato e sul contratto che lui vorrebbe rivedere al rialzo dopo i risultati ottenuti. Come è noto l’ex Salernitana resta la primissima scelta del Cagliari, con il club sardo pronto ad affondare il colpo in caso di rottura tra il condottiero e i toscani ancora convinti di poterlo trattenere. L’altro nome gradito ai rossoblù è quello di Luca Gotti (56), ma il Lecce si sente assolutamente tutelato dal rinnovo scattato con la salvezza della società. Sullo sfondo, resiste il ct della Slovacchia Francesco Calzona (55).

A proposito del calciomercato del Lecce: questi sono giorni di confronti tra il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Con Tete Morente (27) vicinissimo a zero, un altro obiettivo è quello di trattenere Roberto Piccoli (23), autore di una stagione molto positiva, che è in prestito con opzione dall’Atalanta. Nikola Krstovic (24) può partire quindi in caso di offerte importanti o rilanci di Genoa e Fiorentina, che hanno messo nel proprio mirino il goleador montenegrino. Il prezzo è tra i 10 e 15 milioni. Infine, Enzo Barrenechea (23) torna alla Juve per fare il ritiro con Thiago Motta. Il Genoa sarebbe pronto ad accoglierlo in caso di nuovo prestito.