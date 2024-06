Gazzetta dello Sport: “Le trattative più calde in Serie A. Stulac adesso piace al Verona”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in A e B.

Cancellieri al Verona. L’attaccante italiano è già stato a Verona e potrebbe far parte di uno scambio che coinvolge Noslin, pupillo di Baroni, attualmente nella Lazio. La nuova Lazio di Baroni punta su Noslin, ma il prezzo è alto e i biancocelesti potrebbero inserire Cancellieri nell’affare per abbassare il costo.

Stulac-Verona. Lo sloveno, dopo una stagione non brillante al Palermo, ha attirato l’attenzione dell’Hellas Verona. Tuttavia, con l’arrivo di Dionisi, che lo ha allenato con ottimi risultati all’Empoli, Stulac potrebbe rimanere in Sicilia.

Turati-Empoli. L’Empoli è alla ricerca di un portiere per sostituire Caprile, che tornerà al Napoli dopo il prestito. Gemmi, il nuovo d.s. azzurro, potrebbe pensare a Turati, attualmente di ritorno al Sassuolo dopo il prestito al Frosinone.

Celar-Empoli. Anche l’attacco dell’Empoli necessita di rinforzi, soprattutto dato che al momento c’è solo Caputo. Piace il classe ’99 sloveno, che ha giocato in Italia nella Roma e nella Cremonese prima di approdare al Lugano.

Solari-Udinese. Pablo Solari, esterno offensivo argentino classe 2001 del River Plate. Costo: 10 milioni di euro. In attesa di annunciare il nuovo allenatore, Gino Pozzo cerca talenti all’estero per l’Udinese. Solari è uno di questi.

Obert – Cremonese. Adam Obert, difensore slovacco del 2002 del Cagliari. Non ha trovato tanto spazio in questa stagione e piace a diverse squadre. La Cremonese è interessata, soprattutto se riuscirà a mantenere la categoria in Serie A.

Maleh – Lecce Centrocampista marocchino, ha giocato una grande stagione con l’Empoli diventando titolare. Il prestito è finito e si valuterà il futuro, ma Lecce sembra una possibile destinazione.

Munoz – Lecce. Cristo Munoz, centrocampista offensivo del Barcellona, classe 2005. Pantaleo Corvino continua a cercare giovani talenti per il Lecce. Munoz è considerato un affare simile a quello di Gonzalez, ma c’è anche l’interesse della Lazio.