Per me non sei più il titolare: Luis Enrique glielo ha scritto via mail | Nuovo scandalo PSG e cessione immediata

Addio sorprendente per il fuoriclasse del club parigino, che, per volontà del tecnico, si appresta a perdere un altro pezzo da novanta.

Le estati di mercato in quel di Parigi sono sempre molto calde. Tanti fuoriclasse si trasferiscono sotto la Torre Eiffel ad ogni sessione di mercato, facendo impazzire i tifosi del club, che sognano in grande in vista della stagione che verrà. Non sarà da meno questa di finestra di trasferimenti, che però rischia di vedere la società dello sceicco Al Khelaifi protagonista in maniera inversa, con alcuni addii pesanti che stanno tenendo banco ultimamente.

In primis c’è quello di Kylian Mbappé, in scadenza di contratto e che si è già accordato con il Real Madrid. Un addio durissimo e complicato da mandare giù quello del calciatore che, secondo molti, è il più forte al mondo. Per di più perderlo senza ricevere nemmeno un euro è una botta bella e buona per i parigini.

Nemmeno il tempo di superare questo trauma però che l’ambiente deve prepararsi ad un altro addio importante. Infatti a quanto pare un altro clamoroso scandalo si sta palesando il casa Paris Saint Germain, dove sembra che il tecnico Luis Enrique ha fatto capire ad un fuoriclasse attraverso un chiaro messaggio che non sarà più il titolare.

Il giocatore ha perso il posto

Prima che partisse con la nostra nazionale, Luis Enrique ha recapitato un messaggio a Gigio Donnarumma facendogli capire che il suo posto da titolare non è più al sicuro. Il tecnico infatti non ha gerarchie prestabilite in vista della prossima stagione, e lo ha fatto intendere molto chiaramente al calciatore azzurro.

Questa situazione è dovuta sia al rapporto mai propriamente sbocciato con l’allenatore spagnolo, che predilige un portiere abile nel gioco con i piedi, e sia a causa della presenza in rosa di altri due estremi difensori di livello e che hanno le caratteristiche tanto richieste dall’ex ct della Spagna, come Safonov e Tenas.

Quale futuro per Gigio?

Con questa comunicazione il portierone della nazionale italiana pare sempre più lontano da Parigi, e di conseguenza è sempre più probabile che in estate venga ceduto.

Viste le sue qualità non sarà difficile trovargli una nuova sistemazione di spessore, anche se il suo ingaggio monstre potrebbe frenare diversi club che vorrebbero averlo in rosa. Vedremo come si evolveranno le cose nel corso delle prossime settimane.