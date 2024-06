Calciomercato Frosinone: occhi puntati su Raimondo

Il Frosinone punta a rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Dopo la retrocessione in Serie B, i ciociari puntano ad allestire una squadra competitiva per tornare immediatamente in massima serie, motivo per il quale hanno messo nel mirino Antonio Raimondo. Di proprietà del Bologna e reduce da una stagione positiva con la maglia della Ternana (9 gol e 1 assist), il giocatore potrebbe diventare un’idea concreta per i gialloblu, in attesa di capire le intenzioni del Brescia per quanto riguarda il riscatto di Gennaro Borrelli. A riportarlo è CalcioFrosinone.it.

