Carrarese in B, Della Latta: «Finalmente ce l’ho fatta. In Palermo-Padova partii dalla panchina»

Simone Della Latta, capitano della Carrarese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoC.com all’indomani della splendida promozione in Serie B, ottenuta dopo aver superato il Vicenza in finale playoff di Serie C. Di seguito le sue parole di gioia dopo le tre finali perse con Padova e Piacenza:

«Finalmente ce l’ho fatta, questa mi ripaga di tutte le altre che ho perso. Tra l’altro, ripensandoci, è sempre accaduto in modo rocambolesco, due volte per squalifica ho saltato il ritorno, mentre a Palermo ero partito dalla panchina ma questa mi ripaga di tutto. Il percorso è stato un crescendo, siamo arrivati nel finale della stagione con un grande entusiasmo e una grande condizione fisica. Il mister è stato bravissimo a gestire le forze nei playoff, cambiando sempre formazione e dando spazio a tutto il gruppo. Vorrei menzionare in particolare Giannetti che durante il campionato ha giocato poco ma ci ha fatto passare il turno con la Juve: è stato fondamentale all’interno dello spogliatoio.

Abbiamo fatto due finali splendide, da squadra matura. Ci siamo presentati a Vicenza con personalità e abbiamo tenuto il pallino del gioco. Non abbiamo magari concluso tantissimo, ma la palla ce l’avevamo sempre noi ed eravamo sempre in controllo, in due partite non penso ci abbiano mai tirato nello specchio della porta, mentre solo una volta hanno tirato fuori. Riconosciamo che il Vicenza è una grande squadra, ma noi non ci sentivamo inferiori.