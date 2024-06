Cittadella, Marchetti: «Pittarello non è in vendita, serve un’offerta importante»

Il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, ha parlato del futuro di Filippo Pittarello, attaccante cercato dallo Spezia, ai microfoni di Radio Sportiva:

«Il giocatore non è sul mercato, non voglio farlo uscire. Devono arrivare offerte importanti, ad oggi ne leggo solo sui giornali. Non è un giocatore che vorrei dare via, ma è sempre l’offerta a fare la differenza. Antonucci? Si tratta di un ragazzo sensibile, che a Cittadella ha trovato alchimia giusta, fiducia e posizione perfetta in campo. Questo a Spezia non è successo, essendo un ragazzo molto sensibile ha sofferto un po’ troppo il non aver tirato fuori il 100%. Penso che il mancato rendimento sia un fatto caratteriale, se troverà terreno fertile si potrà rilanciare. Anche allo Spezia».