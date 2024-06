Carrarese in B, Tavano: «Baldini aveva ragione nel dire di non smettere mai di sognare»

Francesco Tavano, ex attaccante della Carrarese, ha parlato ai microfoni di TuttoC.com in merito alla promozione in Serie B ottenuta dai toscani tramite i playoff di Serie C:

«Vedendola crescere di partita in partita ero fiducioso e me lo auguravo. Sinceramente la Carrarese ha meritato nelle due finali, con prestazioni di alto livello. Il mister ha fatto un capolavoro, e lo ringrazio per quello che ha regalato alla sua gente. È stato un percorso iniziato tempo fa e che oggi è diventato realtà. Mister Baldini aveva ragione nel dire di non smettere mai di sognare. “La gente di Carrara si meritava questo traguardo. Conosco benissimo tantissimi ragazzi della curva e sono come una famiglia per tutto quello che fanno per la squadra. Vederla in B per me è un’emozione grande. Perché gli anni di Carrara mi rimarranno sempre nel cuore e farò sempre il tifo per loro. Ho un buon rapporto per la gente di Carrara. Forza Carrarese Sempre».