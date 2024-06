Carrarese in Serie B, Balata: «I toscani contribuiranno allo spettacolo del campionato» (FOTO)

Nella giornata di ieri, domenica 9 giugno, la Carrarese ha eguagliato un traguardo storico: dopo ben 76 anni è tornata in Serie B grazia al doppio confronto in finale playoff di Serie C contro il Vicenza. L’1-0 firmato da Finotto, sommato allo 0 a 0 dell’andata, ha permesso ai toscani di accedere al prossimo campionato cadetto.

Attraverso un post su “X”, Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, si è congratulato con la Carrarese per la promozione conquistata:

«La Serie BKT riabbraccia la Carrarese! Dopo 76 ritroviamo i toscani che completano l’organico della prossima stagione e che contribuirà al grande spettacolo della LegaB»

