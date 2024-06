Cessione Salernitana: Brera Holdings prepara l’offerta. I dettagli

Futuro ancora tutto da scrivere per la Salernitana, ferma ad un bivio con due scenari differenti che si aprono davanti al mondo granata: da un lato c’è la permanenza di Iervolino, dall’altro la cessione del club. Già perché Brera Holdings sta preparando un’offerta vincolante di acquisto che può arrivare da un momento all’altro, anche se in ballo c’è ancora qualche situazione come il prezzo finale, superiore di sicuro ai 25 milioni secondo Iervolino, e le modalità di pagamento.

Ma come riporta Il Mattino, filtra ottimismo sulla cessione. Già perché sembra che Iervolino non si opporrebbe ad un pagamento rateale in 5 anni, più che altro vuole vederci chiaro, e chiede garanzie di solvibilità più solide a Brera Holdings, perché chi acquisisce una società di Serie B con ambizioni importanti come la Salernitana deve assicurare garanzie.