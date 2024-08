Di Marzio: “Bari, in arrivo Mantovani dall’Ascoli. In uscita, invece, c’è Zuzek”

Il Bari continua a muoversi in chiave mercato. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i galletti sono vicini a chiudere per Valerio Mantovani dell’Ascoli.

Il difensore, classe 1996, è in uscita dal club bianconero e adesso potrebbe vestire la maglia dei galletti che invece pensano anche a qualche uscita. Zuzek, infatti, ha mercato in Turchia e potrebbe partire a breve. Il Gençlerbirliği sta lavorando all’acquisto a titolo definitivo.