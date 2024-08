TMW: “Cremonese, si accelera per Nasti del Milan. C’è anche l’Hellas Verona”

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Cremonese è alla ricerca di un profilo per rinforzare il reparto offensivo.

Il club grigiorosso ha messo gli occhi su Marco Nasti, attaccante classe 2003 di proprietà del Milan. La formula su cui si ragiona è il prestito, anche se non è ancora dato sapere se ci sarà un riscatto ed eventualmente un controriscatto in favore dei rossoneri. Sul calciatore, però, è vivo anche l’interesse di un club di Serie A: l’Hellas Verona, che però non ha ancora intavolato alcuna trattativa.