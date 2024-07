Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di MArzio, continuano le manovre in casa Bari per chiudere il portiere del Cagliari Radunovic.

Il Bari ha aumentato l’offerta per Radunovic, che ora è più vicino. Il portiere serbo rinnoverà con il Cagliari e poi verrà girato in prestito. Su di lui anche il Pisa.