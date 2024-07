La Salernitana è in cerca di rinforzi per migliorare la rosa in vista della prossima stagione sportiva in cadetteria. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club è vicino ad un calciatore di proprietà del Vicenza.

Si tratta di Dalmonte, duttile centrocampista classe 1997 in forza al Vicenza.