Da Monza, beffato il Palermo: preso Adorni

Con un blitz notturno e una trattativa lampo condotta in prima persona da Adriano Galliani e Mauro Bianchessi, il Monza ha chiuso per l’arrivo del difensore Davide Adorni, classe 1992, ex colonna del Brescia.

Il centrale, 113 presenze in maglia biancazzurra dal 2021 al 2025, era nel mirino del Palermo su precisa richiesta di Filippo Inzaghi, che lo aveva indicato come rinforzo ideale per la retroguardia rosanero. Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoMonza, i brianzoli hanno bruciato la concorrenza nella notte trovando l’intesa definitiva con il giocatore e il suo entourage.

L’annuncio ufficiale è atteso per l’inizio di luglio. Adorni sarà dunque un nuovo rinforzo per il Monza nella stagione 2025/26.