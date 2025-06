Inzaghi al Palermo, è ufficiale: “Serie A garantito”, il commento di Kragl infiamma i tifosi

È ufficiale: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo. L’annuncio, atteso da giorni, è arrivato tramite i canali social della società rosanero, accompagnato da una grafica dal titolo eloquente: “WELCOME”. Con Inzaghi si apre un nuovo ciclo che ha come obiettivo dichiarato il salto in Serie A dopo una stagione conclusa con molte delusioni e un progetto tecnico da rifondare.

L’ex tecnico del Pisa, reduce dalla promozione in A conquistata senza passare dai playoff, è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi, che hanno invaso i profili social del club con messaggi di sostegno e speranza. Tra i tanti commenti, uno in particolare ha fatto discutere e acceso la fantasia dei sostenitori rosanero.

A intervenire sotto il post ufficiale è stato Oliver Kragl, attuale calciatore del Trapani ma soprattutto uno degli uomini chiave del Benevento targato Inzaghi che nella stagione 2019/2020 dominò la Serie B. Il suo commento è stato breve ma diretto:

“Serie A garantito”

Un’affermazione che non lascia spazio a interpretazioni e che ha rapidamente fatto il giro del web, generando centinaia di reazioni. Kragl, che conosce bene le qualità umane e tecniche di Inzaghi, ha voluto così manifestare la sua totale fiducia nel nuovo corso rosanero.

Il legame tra i due nasce proprio dall’esperienza comune a Benevento, dove Inzaghi riuscì a valorizzare una rosa costruita per vincere, raggiungendo con largo anticipo la promozione diretta in Serie A. Lo stesso tipo di ambizione che il Palermo affida oggi al nuovo allenatore, con una rosa che sarà rinforzata per dare continuità al progetto del City Group.

Nel frattempo, il tecnico piacentino è già al lavoro con il direttore sportivo Carlo Osti per costruire una squadra competitiva in grado di puntare al vertice. I primi tasselli di mercato e le decisioni tattiche, come già anticipato, saranno fondamentali per stabilire il nuovo volto del Palermo.

L’entusiasmo è palpabile e le aspettative sono alte. Se le premesse sono quelle lanciate da Kragl, il pubblico rosanero può sognare a occhi aperti.